Unfälle Lkw stürzt auf A8 auf Leitplanke: Fahrer schwer verletzt Der Fahrer eines Lastwagens ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) schwer verletzt worden. Der Lkw war nach Angaben der Polizei am Dienstagabend in der Nähe des Autobahnkreuzes Ulm/Elchingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Leitplanke gestürzt. Rettungskräfte befreiten den 54 Jahre alten Fahrer aus dem Wrack und brachten ihn in ein Krankenhaus. Warum er von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Notarztwagen mit Blaulicht. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Langenau.Wie ein Sprecher der Polizei in Kempten am Mittwoch mitteilte, gestalteten sich die Aufräumarbeiten schwierig, da bis zu 1000 Liter Diesel und Öl auf den Grünstreifen ausgelaufen waren. Zur Bergung des Sattelzugs rückten zwei Autokräne an. Zwei Spuren der Autobahn in Richtung Stuttgart mussten vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu vier Kilometern Länge. Nach vorläufigen Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 80 000 Euro.