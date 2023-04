Schweinfurt Lkw stürzt bei Unfall auf A70 Böschung hinab: Sperrung

Ein Lastwagen hat am Dienstagnachmittag eine Leitplanke am Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck auf der A70 durchbrochen und ist die Böschung hinabgestürzt. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Bamberg voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Weitere Hintergründe zu Verletzten oder dem Unfallhergang konnte der Sprecher noch nicht machen.

dpa