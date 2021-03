Anzeige

Verkehr Lkw touchiert Verteilerkasten: Etwa 20 Häuser ohne Strom Im Landkreis Ebersberg ist es zu einem Stromausfall gekommen, weil eine Lkw einen Stromverteilerkasten touchiert hat.

Kirchseeon.Etwa 20 Häuser seien für mehrere Stunden ohne Strom, sagte eine Polizeisprecher am Samstag. Die Stromleitungen wurden durch den Unfall am Samstag in Kirchseeon herausgerissen. Techniker seinen vor Ort. Die Polizei rechnet damit, dass die Reparatur bis in die Abendstunden dauern wird.

