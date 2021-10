Anzeige

Kontrolle Lkw- und Buskontrollen in der Oberpfalz Die Polizei Oberpfalz überprüfte für 24 Stunden den Schwerlastverkehr. Elf Fahrer mussten ihr Fahrzeug abstellen.

Die Einsatzkräfte aus der Oberpfalz überprüften bei der Kontrollaktion insgesamt 290 Lkw- und Omnibusse. Foto: Weigl

Oberpfalz.Die Polizeidienststellen der Oberpfalz führten von Mittwoch, 13. Oktober 6 Uhr bis Donnerstag 14. Oktober 6 Uhr Lkw- und Omnibuskontrollen durch. Die Kontrollen in der Oberpfalz waren Teil einer länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion des europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien (ROADPOL).

Die Einsatzkräfte aus der Oberpfalz überprüften insgesamt 290 Lkw- und Omnibusse. Davon mussten 65 beanstandet werden. Bei elf Fahrern wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Bei den Kontrollen wurden 19 Verstöße gegen die Sozialvorschriften, wie beispielsweise Überschreitung der Tageslenkzeit oder die Unterschreitung von Tages- und Wochenruhezeiten festgestellt. Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden, damit er den gesetzlichen Vorgaben seiner Ruhezeit nachkommen konnte.

Mängel an Reifen und bei der Ladungssicherung

Zudem wurden acht Beanstandungen gegen technische Vorschriften in Bezug auf Räder/Reifen, Lenkanlagen, Bremsen et cetera festgestellt. Wegen derartiger Mängel mussten vier Fahrzeugführer ihre Fahrt unterbrechen, bis sie ihre Nachbesserungen an den Fahrzeugen erledigt hatten.

Im Gefahrguttransport wurden durch die Oberpfälzer Polizei zwölf Fahrer kontrolliert. Fünf Gefahrguttransporte erfüllten dabei die gesetzlichen Vorgaben nicht. Sie mussten längerfristige Nachbesserungen durchführen, bevor sie weiterfahren durften.

Weiterhin wurden im Rahmen der Kontrollen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Ladungssicherungsverstöße sowie die Überschreitungen von Maßen und Gewichten festgestellt.

Beispielhaft können folgende Aufgriffe dargestellt werden:

Kontrolle, Bundesstraße 85, PP Pittersberg, FR. Amberg: Bei der Kontrolle eines türkischen Sattelzuges wurde festgestellt, dass der 65-jährige Fahrer bereits eine Lenkzeit von 17 Stunden hinter sich hatte und die erlaubte Lenkzeit somit um sieben Stunden überschritten hatte. Da im Rahmen der Kontrolle weitere Fahrpersonal- und Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden summiert sich das errechnete Bußgeld für den Fahrer auf rund 1800 Euro. Sein Unternehmen muss zudem eine Geldbuße von rund 5400 Euro bezahlen. Von Seiten der kontrollierenden Beamten der VPI Amberg wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Mindestruhezeit von 9 Stunden angeordnet. Aus dem Bericht der VPI Amberg ist zu entnehmen, dass der Fahrer sogar erfreut war, nun endlich schlafen zu dürfen.

Kontrollen Überladung: Oberpfalzweit wurden 6 Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen festgestellt, welche erheblich überladen waren. Die Weiterfahrt wurde jeweils unterbunden. Spitzenreiter war ein polnischer Handwerker, der für seine Firma drei Geldautomaten zur Installation nach Nürnberg bringen sollte. Bei der Kontrolle auf der B 85 bei Pittersberg wurde von den Beamten der VPI Amberg im Rahmen einer angeordneten Verwiegung eine Überladung von 66 Prozent festgestellt. Neben der Bußgelderhebung beim Fahrer wurde in dem Fall gegen den verantwortlichen Unternehmer ein Verfahren zur Vermögensabschöpfung eingeleitet.