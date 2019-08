Polizei Lkw-Unfall auf der A3 sorgte für Staus Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn bei Rosenhof wurde ein Fahrer verletzt. Der Sachschaden: 100 000 Euro.

Merken

Mail an die Redaktion Auf der A3 kam es zu Verkehrsbehinderungen. Wegen eines Unfalles gab es ab Rosenhof eine Vollsperre in Richtung Passau. Symbolfoto: dpa

Rosenhof.Die Vollsperrung auf der A3 ist aufgehoben. Nach einem Unfall zwischen zwei Lkw war die Autobahn 3 in Richtung Passau zwischen 9 und 12 Uhr für fast drei Stunden blockiert.

Am Montag, 5. August, gegen 9 Uhr, ereignete sich im Baustellenbereich der A3 bei Rosenhof ein Auffahrunfall mit zwei 40-Tonnern. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer die Autobahn in Fahrtrichtung Passau und bemerkte offensichtlich zu spät, dass ein vor ihm fahrender 35-jähriger Führer eines Sattelzuges auf Höhe der Anschlussstelle Rosenhof verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr trotz einer Notbremsung auf den Sattelauflieger auf. Durch die Kollision wurde der 53-Jährige in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw blieb unverletzt. Der Gesamtunfallschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge musste die Autobahn in Fahrtrichtung Passau für ca. drei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Stauungen. An der Unfallstelle unterstützten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wörth an der Donau, Neutraubling, Barbing und Rosenhof sowie die Autobahnmeisterei Pollenried.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Regensburg lesen Sie hier.