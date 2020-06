Anzeige

Unfälle Lkw weicht Hasen aus: 25 Tonnen Malz auf Straße Weil er einem Hasen ausweichen wollte, ist ein Lastwagen-Fahrer in Niederbayern schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Schild mit der Aufschrift „wirecard“. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Straubing.Der Lkw mit einer Ladung von 25 Tonnen Malz sei am frühen Donnerstagmorgen umgekippt und liege nun quer auf der Straße, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Staatsstraße bei Straubing ist nun gesperrt: „Die 25 Tonnen Malz müssen erst irgendwie weg“, sagte der Sprecher. „Das wird noch Stunden dauern.“ Der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde nach dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht.