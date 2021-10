Anzeige

Auszeichnung Lob der Gutenberg-Jury für MZ-Volontäre 14 Volontäre arbeiteten an der Bahnserie der Mittelbayerischen, die jetzt von einer Jury als beispielhaft gewürdigt wurde.

Mail an die Redaktion Annette Binninger (links) und Friedrich Roeingh (rechts) mit den MZ-Volontären Isabel Pogner, Philipp Breu, Philip Hell und Stefanie Kraus (v. li.). Foto: Wiesner/Vrm

Mainz.Die Jury des Gutenberg-Recherchepreises hat am Donnerstagabend bei einem Festakt in Mainz Volontären der Mittelbayerischen Zeitung eine Belobigung ausgesprochen. Gewürdigt wurde damit die Serie zu Baustellen der Bahn in Ostbayern aus dem Jahr 2020. 14 junge Journalisten hatten das Thema von allen Seiten beleuchtet - vier davon nahmen stellvertretend die Auszeichnung entgegen.

Annette Binninger, Jury-Mitglied und Teil der Chefredaktion der Sächsischen Zeitung, sagte: „Die Serie belegte auf nachahmenswerte Weise, wie sich Volontärsprojekte gewissenhafter Recherche verschreiben können. Damit werden Schwachstellen und falsche Versprechungen im Schienenverkehr aufgedeckt.“

Die neunteilige Serie thematisierte Probleme und Wünsche von Bahnkunden speziell auch in Corona-Zeiten. Pendler kamen zu Wort. Menschen mit Handicaps schilderten, wie sehr es sie bremst, dass der Bahnverkehr an zu vielen Orten noch nicht barrierefrei abläuft. Es wurde nachgerechnet, wie klimafreundlich die Bahn ist. Darüber hinaus wurde aufgelistet, mit welchen Tickets man besonders günstig unterwegs ist und welche Ausflugsziele der Region sich gut via Schiene erreichen lassen.

Das Volontärsprojekt war von Magdalena Hechtel, Benjamin Weigl, Luis Münch, Sandra Adler, Franziska Sandig, Sophia Bösl, Philipp Breu, Philip Hell, Anna Heidenreich, Johannes Hirschlach, Isabel Pogner, Anna Jopp, Stefanie Kraus und Isabelle Lemberger gemeinsam mit der Volontärsbeauftragten Christine Schröpf umgesetzt worden.