München Lob für Turn-EM: „Ebenbürtig mit Olympischen Spielen“

Der Europäische Turnverband hat die Europameisterschaften in München in den höchsten Tönen gelobt. Man habe von München eine gute Organisation erwartet, aber es sei weit darüber gewesen, schrieb Verbandspräsident Farid Gayibov in einem Offenen Brief an die Mitgliedsverbände. „Ich kann mit Überzeugung sagen, dass die Europameisterschaften in München in ihrer Organisation und Atmosphäre denen von Olympischen Spielen ebenbürtig waren“, urteilte der Aserbaidschaner.

dpa