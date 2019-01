Rodeln

Loch und Ludwig am Königssee ohne Podestchance

Der Österreicher Reinhard Egger hat am Sonntag am Königssee seinen ersten Erfolg im Rodel-Weltcup gefeiert. Er profitierte als schnellster Athlet des ersten Durchgangs von der Absage der zweiten Laufes wegen des anhaltenden Schneefalls. Auch dem Thüringer Sebastian Bley kam die Entscheidung der Jury entgegen, nur den ersten Lauf als finales Ergebnis zu werten: Hinter dem Italiener Dominik Fischnaller fuhr er als Dritter erstmals in seiner Karriere aufs Weltcup-Podium.