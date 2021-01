Anzeige

Corona Lockdown kostet 900 Millionen pro Woche Bayern muss laut Wirtschaftsminister Aiwanger erhebliche Finanz-Einbußen hinnehmen. Er geht auch auf Sticheleien Söders ein.

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wirtschaftsminister von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa-pool/dpa

München.Der aktuelle Lockdown führt in Bayern nach Angaben von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) pro Woche zu finanziellen Einbußen von 700 bis 900 Millionen Euro.

Jeder Tag, an dem Handel und Dienstleistungen geschlossen blieben, bedeutet also große Kosten für den Steuerzahler, sagte er am Mittwoch in der Fragestunde des Parlaments zur Corona-Krise.

Der Landtag will in der Sitzung den Lockdown bis Mitte Februar verlängern. Grundlage dafür ist ein Beschluss von Bund und Ländern, dem in der vergangenen Woche auch das bayerische Kabinett bereits zugestimmt hatte.

Söder stichelt gegen Aiwanger

Söder hatte Aiwanger am Dienstag zu dessen 50. Geburtstag „Weisheit und Gelassenheit“ gewünscht sowie unter anderem ein Buch über Meditation geschenkt. Damit stichelte Söder indirekt gegen die jüngsten Lockerungsforderungen von Aiwanger. Die beiden liefern sich im Verlauf der Pandemie immer wieder eine Art Fernduell über den Zeitpunkt von Lockdown-Lockerungen. Aiwanger forderte jüngst zu Söders Ärger Öffnungen etwa im Einzelhandel ab Februar.

Trotz der Meditationstipps von Söder will dessen Stellvertreter Aiwanger an seiner Arbeitsweise in der Staatsregierung nichts ändern. „Ich habe auch schon eine Stunde meditiert und bin auch lernwillig“, sagte er am Mittwoch mit ironischem Unterton in einer Fragestunde im bayerischen Landtag zur Corona-Krise. Er werde aber so weiter machen müssen wie bisher, dies sei auch wichtig, um mit der Corona-Krise richtig umzugehen. „Es ist vor allem eine Kommunikationsfrage.“ (dpa)