Lockerungen für Bayerns Sport kommen Für Sportbegeisterte gibt es in Bayern nach monatelangem Stillstand erste Lockerungen. Die sind abhängig von der Inzidenz.

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. Foto: picture alliance/Sophia Kembowski/dpa/Symbolbild

München.Nach monatelangem Lockdown wird es auch in Bayerns Sport erste Lockerungen geben. Auf dem Weg zurück in die ersehnte Normalität werden rasche und konkrete Regelungen angemahnt.

„Die Verantwortlichen in der Landesregierung dürfen unsere Vereine jetzt nicht im Regen stehen lassen, sondern müssen klar und unmissverständlich formulieren, was in welcher Form für das Fußball-Training fortan erlaubt ist“, forderte der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) und zugleich DFB-Vizepräsident Rainer Koch am Donnerstag. „Bis dato sind uns nur grobe Rahmenbedingungen bekannt, diese aber müssen nun von den zuständigen Ministerien detailliert formuliert werden.“

Länderchefs widmeten sich auch dem Sport

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs hatten am Mittwochabend nach zähem Ringen verschiedene Schritte der Öffnung auch für den Sport beschlossen. Abhängig von regionalen Corona-Inzidenzwerten können die Bundesländer ab dem 8. März als erste Maßnahme kontaktfreien Sport unter freiem Himmel in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen vorsehen.

Der Besuch von Fitnessstudios und Spiele im Amateurfußball sind beispielsweise aber erst später möglich. Dies gilt frühestens ab dem 22. März - bei höheren Inzidenzen braucht es dafür einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest. Hallensportarten mit Kontakt sind im März gar nicht erlaubt. Wie die Beschlüsse konkret umgesetzt werden, ist Sache der einzelnen Bundesländer.

Inzidenz bestimmt Gruppengröße

Im Freistaat ist dann unter einem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen im Außenbereich wieder erlaubt, auch auf Außensportanlagen wie Tennis- oder Golfplätzen. Zwischen 50 und 100 reduziert sich die erlaubte Teilnehmerzahl bei Individualsport auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten oder bei Kinder bis 14 Jahren auf Gruppen bis 20 Personen.

Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) begrüßte die ersten Lockerungen. „Die bayerischen Sportlerinnen und Sportler sehnen sich nach ihrem Vereinssport und die Vereine freuen sich auf den Wiedereinstieg“, sagte BLSV-Präsident Jörg Ammon. „Endlich können die Sportlerinnen und Sportler bei aller Vorsicht und unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder in ihren geliebten Vereinssport einsteigen. Das bedeutet ein Stück weit eine Rückkehr zur Normalität, über die wir sehr froh sind!“ (dpa)