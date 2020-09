Anzeige

Fussball Löw bewundert Beckenbauer: „Botschaft“ zum 75. Geburtstag Joachim Löw hat Franz Beckenbauer kurz vor dessen 75.

Merken

Mail an die Redaktion Franz Beckenbauer steht bei einer Veranstaltung auf der Bühne. Foto: Ina Fassbender/dpa/Archivbild

Basel.Geburtstag als sein „großes Idol“ und als „Aushängeschild in der ganzen Welt“ bezeichnet. „Ich werde dem Franz eine kleine Botschaft schicken. Ich wünsche ihm in allererster Linie Gesundheit“, sagte der Bundestrainer am Sonntagabend nach dem 1:1 der Nationalmannschaft beim Nations-League-Spiel in der Schweiz. Beckenbauer feiert am kommenden Freitag seinen 75. Geburtstag.

„Den Franz Beckenbauer habe ich immer bewundert, und der Franz Beckenbauer ist die Lichtgestalt im deutschen Fußball. All das, was er gemacht hat - er war als Spieler Weltmeister, er war als Trainer Weltmeister, er war maßgeblich beteiligt an der WM 2006 -, all das hat uns Freude gemacht“, sagte Löw. Persönliche Treffen mit Beckenbauer seien immer eine wahnsinnige Freude, „weil er immer eine gute Geschichte zu erzählen hat. Es ist eine große Ehre für mich, ihn zu kennen, und ich bewundere ihn.“