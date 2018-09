Fussball

Löw sieht keine „Überhärte“ gegen Bayern-Stars

Bundestrainer Joachim Löw sieht in der Fußball-Bundesliga keine übermäßige Härte gegen den FC Bayern München. „Die Saison ist relativ jung. Klar, gegen die Bayern versuchen alle Mannschaften schon, in die Zweikämpfe zu gehen. Aber ich kann nicht von Überhärte oder Unfairness sprechen“, sagte Löw im Rahmen von FIFA-Veranstaltungen in London.