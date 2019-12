Fussball Löw spürt EM-Vorfreude: „Begeisterung schwappt über“ Joachim Löw rechnet nach der EM-Auslosung mit den extrem schweren Gruppengegnern Frankreich und Portugal mit einer neuen Fußball-Euphorie in Deutschland für die Nationalmannschaft.

Merken

Mail an die Redaktion Die Trainer der ausgelosten Mannschaften der Gruppe F stehen neben dem EM-Pokal: Joachim Löw in der Mitte. Foto: Christian Charisius/dpa

Bukarest.„Ich finde, die Spannung erhöht sich und die Vorfreude steigt. Die Begeisterung schwappt ein bisschen über. Die Leute freuen sich auf so eine Gruppe“, sagte der Bundestrainer am Sonntag in Bukarest der Deutschen Presse-Agentur.

Der 59-Jährige verspürt auch persönlich eine „größer werdende Vorfreude“ auf die EM-Endrunde im kommenden Sommer. Die DFB-Auswahl spielt dann in München neben Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal gegen einen noch zu ermittelnden Playoff-Gewinner. Sieben Nationen kommen noch als viertes Team in der Gruppe F infrage.

„Wir konnten die Auslosung so vielleicht nicht erwarten. Man denkt immer, dass man nicht unbedingt zwei sehr starke Mannschaften in der Gruppe vorfindet“, kommentierte Löw die Staffel F, die er spontan nach der Auslosung am Samstagabend in Rumäniens Hauptstadt als „Hammergruppe schlechthin“ bewertet hatte.