Fussball

Löw will weiter Kontakt zu Özil suchen

Joachim Löw hat das Kapitel Mesut Özil in der Fußball-Nationalmannschaft für sich abgeschlossen. „Mesut Özil hat vor einigen Wochen seinen Rücktritt erklärt. Er hatte seine Gründe. Von daher ist das Thema abgeschlossen. Wenn ein Spieler so seinen Rücktritt erklärt, holt man ihn nicht acht Wochen später zurück“, sagte der Bundestrainer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Frankreich in München.