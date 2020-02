Fussball Löwen in Augsburg-Startelf: Bensebaini beginnt bei Borussia Winterneuzugang Eduard Löwen gibt sein Debüt in der Startformation des FC Augsburg.

Mail an die Redaktion Augsburgs Spieler Eduard Löwen (r.). Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Augsburg.Der von Hertha BSC verpflichtete Mittelfeldspieler ist eine von vier Änderungen in der Anfangself von Trainer Martin Schmidt für das Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Neben Löwen sind noch Stephan Lichtsteiner, Ruben Vargas und Carlos Gruezo neu beim Fußball-Bundesligisten. Bei der Borussia von Trainer Marco Rose beginnt Ramy Bensebaini. Der Abwehrspieler ist nach einer Muskelverletzung wieder fit und startet erstmals in diesem Jahr für die Mönchengladbacher.