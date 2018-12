Fussball

Löwenstüberl-Wirtin geht: „Es tut mir furchtbar weh“

Mit großer Wehmut verabschiedet sich die Kult-Wirtin des Münchner Löwenstüberls in den Ruhestand. „Es tut mir furchtbar weh, dass ich aufhöre. Und es arbeitet in mir, weil ich sehr viele Freunde hier gewonnen habe“, sagte Christa Estermann, die von allen nur Christl gerufen wird, der Deutschen Presse-Agentur. Anfang der 90er Jahre übernahm die heute 75-Jährige die Gaststätte auf dem Vereinsgelände des mittlerweile in die 3. Liga abgestürzten TSV 1860 München und wurde mit dem Lokal der „Löwen“ zur Kultfigur.