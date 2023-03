Bilanz Logistikkonzern Dachser auch 2022 mit hohem Umwachswachstum

Der Logistikkonzern Dachser hat trotz rückläufiger Sendungszahlen seinen Umsatz zweistellig gesteigert. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um fast 15 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. „Wir sind dabei, in eine neue Liga vorzustoßen“, sagte Konzernchef Burkhard Eling am Donnerstag in München.

dpa