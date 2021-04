Anzeige

Unfälle Lokführer droht Strafe wegen entgleister Güterwaggons Einem 34 Jahre alten Lokführer droht nach der Entgleisung zweier Güterwaggons Strafe.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

München.Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, wird gegen den Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr ermittelt. Die letzten beiden Waggons eines Güterzugs waren am Samstagabend im Rangierbahnhof München Ost entgleist. Die Ursache waren wahrscheinlich zwei nicht entfernte Hemmschuhe, die das Wegrollen abgestellter Waggons verhindern und vor der Fahrt entfernt werden müssen. Sowohl die Waggons als auch eine Weiche wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand, die Schadenhöhe ist noch nicht geklärt.

