Tourismus „Lonely Planet“ empfiehlt Viehscheide Listenbuch nimmt den Brauch mit auf. Das Buch zeige „Europa als Kaleidoskop faszinierender Reiseerlebnisse“.

Merken

Mail an die Redaktion Hirten treiben im Vilstal ihre Herden ins Tal. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Ostfildern.In Zeiten von Instagram und Co. verändert sich das Reiseverhalten - viele sind heute auf der Suche nach ganz ungewöhnlichen Erlebnissen und tollen Fotomotiven. Diesen Trend hat die Reiseführermarke „Lonely Planet“ nun aufgenommen und präsentiert das Listenbuch „Lonely Planets 1000 einmalige Erlebnisse Europa“. Darin gibt es neuartige Kategorien (50 Themen-Kapitel), die viel Außergewöhnliches präsentieren statt der üblichen Sehenswürdigkeiten - so zum Beispiel den Brauch der Viehscheide (Almabtriebe) in Allgäuer Orten wie Oberstdorf und Pfronten.

Das Buch zeige „Europa als Kaleidoskop faszinierender Reiseerlebnisse“, heißt es vom Verlag Mairdumont in Ostfildern bei Stuttgart. Im Kapitel „Coole Neighbourhoods“ kommt zum Beispiel neben Chueca in Madrid und der Langstrasse in Zürich der Weitlingkiez in Berlin-Lichtenberg vor. Die Passage „Jetzt wird's wild“ empfiehlt die Hohe Tatra in Polen und der Slowakei und das norwegische Spitzbergen. (dpa)