Unfälle Loses Rad fliegt auf Autobahn in den Gegenverkehr Einem Autofahrer ist auf der Autobahn 92 bei Dingolfing ein loses Rad eines Pkw entgegengekommen und in den Wagen gekracht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Dingolfing.Der 53 Jahre alte Fahrer war am Mittwochmorgen in Richtung München unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er blieb den Angaben zufolge unverletzt, an seinem Wagen entstand jedoch durch die große Wucht des Aufpralls ein geschätzter Schaden von 7000 Euro. Unklar blieb zunächst, ob das Rad von einer Ladefläche gefallen war oder sich von einem Auto gelöst hatte.