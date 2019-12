Unfälle Losgelöster Hinterreifen: Schwerer Unfall auf Autobahn 9 Weil sich ein Hinterreifen eines Autos löste, kam es auf der A9 im oberfränkischen Gefrees zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten.

Mail an die Redaktion Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Gefrees.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 60-Jährige auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs, als sein Wagen vom Hinterrad eines vor ihm fahrenden Kleintransporters erfasst wurde. Das Auto geriet durch die Kollision mit dem Reifen ins Schleudern, krachte in die Leitwand aus Beton und kam erst einige hundert Meter weiter zum Stehen. Die Trümmerteile des Autos wurden über die gesamte Fahrbahn verteilt. Insgesamt fünf nachfolgende Autos konnten nicht rechtzeitig bremsen und fuhren über die herumliegenden Fahrzeugteile hinweg. Verletzt wurde dabei niemand. Die Autobahn 9 war am Montagabend für einige Zeit gesperrt.