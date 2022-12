Glücksspiele Lotto Bayern sucht Millionen-Gewinner aus Mittelfranken

Lotto Bayern sucht in Mittelfranken den Gewinner oder die Gewinnerin von rund 1,5 Millionen Euro. Um das Geld zu erhalten, müsse sich der oder die Unbekannte mit der Quittung des Spielscheins bis spätestens Ende 2025 bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung melden, teilte Lotto Bayern am Freitag in München mit. Auf einem Tippfeld seien die am Mittwoch gezogenen sechs Richtigen 4, 14, 16, 30, 37 und 39 angekreuzt worden, nur die Superzahl habe nicht gestimmt. Damit stünden dem Gewinner oder der Gewinnerin exakt 1.506.311,50 Euro zu.

dpa