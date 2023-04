Tippglück Lotto: Das würden unsere Online-Leser mit einem Millionen-Gewinn tun von Christoph Eberle

Mail an die Redaktion Mit ein paar Kugelschreiber-Kreuzchen zum Millionär: Wie würden Menschen reagieren, wenn sie groß im Lotto abräumen? −Symbolbild: dpa

Viele Menschen spielen regelmäßig Lotto und träumen von Millionen. Erst kürzlich räumten vier Tipper aus Oberbayern gemeinsam 73 Millionen Euro ab. Ende April flossen weitere 47 Millionen Euro aus der europäischen Lotterie nach Deutschland. Doch was würden Sie tun, wenn Sie groß abräumen? Das haben wir unsere Online-Leser gefragt.

: Bislang lag die Rekordmarke bei 24 Neu-Millionären innerhalb eines Jahres - sie stammt aus dem Jahr 2018. Doch im vergangenen Jahr heimsten 31 Mal Glücksspieler im Freistaat siebenstellige Summen ein. Bundesweit gab es zudem . Anschließend sorgte er mit dem Kauf eines teuren Sportwagens, aber auch zahlreichen Spenden für viel Medienaufmerksamkeit.

Und auch die ist zu Ende. Knapp 74 Millionen Euro aus dem Eurojackpot gehen an vier Lotto-Spieler aus Oberbayern, wie Lotto Bayern mitteilte. Eine 75-Jährige habe letztlich in einem Kundenmagazin der Lotterieverwaltung die Gewinnzahlen mit ihrer Quittung abgeglichen - und sich erst zwei Tage später bei ihrem Sohn gemeldet, der ebenfalls Teil der Spielgemeinschaft war. Dieser habe die beiden weiteren Mitglieder über den Gesamtgewinn von 73.860.867,70 Euro informiert.

Mehr als 5000 Nutzer machten bei Online-Umfrage mit

„Was würden Sie mit einem millionenschweren Lotto-Gewinn tun?“, fragte die Mediengruppe Bayern (Passauer Neue Presse, Donaukurier, Mittelbayerische Zeitung) ihre Online-Leser in Artikeln über Lotto-Großgewinne aus dem Verbreitungsgebiet. Mehr als 5000 Nutzer stimmten (Stand: 19. April) mit ab - und eine Antwort ist klar vorn.

Die meisten würden weiterleben wie bisher, einen großen Teil spenden würde fast keiner

„Einfach weiterleben wie bisher und keinem was erzählen“ war mit 33 Prozent (1678 Stimmen) der abgegebenen Stimmen die mit Abstand häufigste Antwort. Auf Platz 2 liegt „Endlich den Traum vom Eigenheim verwirklichen“ mit 19,55 Prozent (994 Stimmen). „Freunde und Familie unterstützen“ würden nach eigenen Angaben 14,14 Prozent (719 Stimmen).

13,79 Prozent der Nutzer, die abgestimmt haben (701 Stimmen) geben zu, dass sie erst einmal total überfordert wären. „Eine Weltreise machen“ steht für 8,53 Prozent (434 Stimmen) ganz oben auf der Wunschliste und 5,76 Prozent (293 Stimmen) würden sich ein neues Auto gönnen. Weit abgeschlagen liegt die Antwortmöglichkeit „Einen großen Teil spenden“ - das klickten nur 266 Personen (5,23 Prozent) an.

Chance auf den Jackpot liegt nur bei 1:140 Millionen

Bei den meisten wird der Traum vom Lotto-Großgewinn aber immer ein Traum bleiben. Für den Jackpot bei Lotto 6aus49 liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1 (sechs Richtige plus Superzahl) bei rund 1:140 Millionen. Dafür gibt es andere Gewinner: „Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung führt jedes Jahr über 400 Millionen Euro an den Bayerischen Staatshaushalt ab“, .

Diese Mittel ermöglichen ihm zufolge zusätzliche Leistungen insbesondere im Bereich Sportförderung, Kulturförderung, Denkmalpflege und sonstiger öffentlicher Bereiche, die sonst nicht oder nur schwierig realisierbar wären, und kommen damit allen Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat zu Gute.