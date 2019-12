Musik Lou Bega: Wegen Flügen von Berlin nach München gezogen Sänger Lou Bega (44) ist wegen der Fluganbindungen von Berlin nach München gezogen.

Mail an die Redaktion Der Musiker Lou Bega. Foto: Henning Kaiser/dpa

Ingolstadt.Die bayerische Landeshauptstadt sei reisetechnisch viel günstiger gelegen als die Bundeshauptstadt, sagte er dem „Donaukurier“ (Samstag) in Ingolstadt. „Wenn man wie ich mindestens fünf, sechs, sieben Mal im Monat fliegt, ist Berlin fast schon die schlechteste Stadt in Deutschland, in der man leben kann. Berlin hat fast keine internationalen Direktanbindungen, da sind Frankfurt, Düsseldorf und eben München schon ganz andere Kaliber.“ Außerdem habe er in München aus früheren Zeiten noch viele Bekannte und Freunde, sagte Bega, der 1999 mit „Mambo No. 5“ einen Hit hatte.