Geschichte Ludwig II. wird zur Kunstinstallation Golden glänzen die Büsten vor der Schlosskulisse: Mit einem märchenhaften Anblick wird des Königs am Geburtsort gedacht.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Installation zu Ehren des Märchenkönigs König Ludwig II. steht jetzt im Nymphenburger Schlosspark Foto: Matthias Balk/dpa

München.100 Abbilder des „Märchenkönigs“ wurden am Schloss Nymphenburg in München aufgestellt, wie das bayerische Finanzministerium mitteilte. Einen Tag vor Ludwigs 173. Geburtstag wurde die Installation des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl präsentiert. Die kleinen Statuen sollen bis 30. September den Park zieren. Gegossen hat sie eine Spezialfirma im oberfränkischen Coburg. Als Vorlage diente die Ludwig-Büste nahe des Herzogstandhauses, die in 1575 Metern Höhe thront.

Hörl hat schon oft historische Persönlichkeiten in dieser Art verewigt. Auf dem Ulmer Münsterplatz stellte er im Mai Albert-Einstein-Figuren auf. Im Wagner-Jahr 2013 zierten viele kleine Richard Wagners während der Festspiele den Grünen Hügel von Bayreuth.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.