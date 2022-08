Leichtathletik Lückenkemper bangt um Staffel-Start: Keine Garantie Europameisterin Gina Lückenkemper muss angeschlagen um ihre Medaillenchance mit der Staffel über 4 x 100 Meter bangen und wird in jedem Fall auf den Vorlauf verzichten müssen. Man sei aber guter Dinge, dass man ein Finale in Angriff nehmen könne, sagte die 25-Jährige am Mittwoch im Teamhotel nördlich des Münchner Olympiaparks. „Eine Garantie haben wir natürlich nicht. Aber ich möchte den Mädels auf jeden Fall den Rücken stärken können.“ Man wolle große Ziele in Angriff nehmen.

dpa

Mail an die Redaktion Erstplatzierte Gina Lückenkemper (Deutschland) jubelt nach dem Wettkampf. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

München.Die Berlinerin Lückenkemper hatte am Dienstagabend bei der Leichtathletik-EM in München den ersten Titelgewinn einer deutschen Frau über 100 Meter seit Verena Sailer im Jahr 2010 bejubelt und war unmittelbar nach dem Zieleinlauf gestürzt. Wegen einer Wunde am Bein musste sie danach ins Krankenhaus, wo sie mit acht Stichen genäht worden war. Vor vier Jahren hatte sie in Berlin Silber gewonnen, diesmal glückte sogar noch mehr.

Mit Tatjana Pinto, Rebekka Haase und Alexandra Burghardt hatte Lückenkemper bei der WM vor wenigen Wochen in den USA Bronze gewonnen. Der EM-Vorlauf steht am Freitag an, am Sonntag werden die Medaillen vergeben. Vorlaufkandidatinnen anstelle von Lückenkemper sind im Münchner Olympiastadion Lisa Mayer (Wetzlar) und Lisa Nippgen (Mannheim).