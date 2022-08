Leichtathletik Lückenkemper kontert Kritiker: Klosterhalfen nimmt Tempo auf

Sprinterin Gina Lückenkemper (25) hat sich eine gute Woche vor dem Start der Leichtathletik-EM in München gegen überzogene Kritik nach der deutschen WM-Enttäuschung gewehrt. „Wenn man es einmal in Relation setzt, woher unsere Athleten kommen und was sie sonst alles machen und wie sie sich den Arsch aufreißen müssen, um gegen diese Vollprofis antreten zu können, finde ich, sollte man eher vor den Athleten den Hut ziehen als über sie herzuziehen“, sagte Lückenkemper dem Pay-TV-Sender Sky. Die EM findet vom 15. bis 21. August statt.

dpa