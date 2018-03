Kriminalität Luftgewehrschuss auf Zehnjährigen: Jugendlicher festgenommen

Bischofsheim an der Rhön.Nachdem ein Zehnjähriger mit einem Luftgewehr in Unterfranken angeschossen worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Zeugenhinweise hatten auf die Spur des 17-Jährigen geführt, der nach Polizeiangaben vom Freitag ein Luftgewehr besitzt. Bei der Hausdurchsuchung in Bischofsheim an der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) räumte der Jugendliche ein, auf einem Dachboden Schießübungen gemacht zu haben. Ein Geschoss muss laut seiner Schilderung den Weg ins Freie gefunden haben. Das Opfer war am Dienstag mit seiner zwei Jahre jüngeren Schwester unterwegs gewesen, als der Zehnjährige plötzlich am Arm getroffen wurde. Gegen den Schützen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.