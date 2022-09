Tarifstreit Lufthansa kündigt verbessertes Angebot für Piloten an

Die Lufthansa hat ein verbessertes Tarifangebot für die streikbereiten Piloten angekündigt. Man werde dies am heutigen Dienstag unterbreiten, kündigte das Unternehmen in Frankfurt an. Die Verhandlungen sollen um 10.00 Uhr beginnen. Bis spätestens 12.00 Uhr müsse entschieden werden, ob für die angedrohten Streiktage ab Mittwoch Flüge gestrichen werden. Dies sei sowohl für die Flugzeug- und Crew- Disposition als auch für einen zumindest minimalen Vorlauf für die betroffenen Fluggäste notwendig.

dpa