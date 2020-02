Wetter Luftverkehr in Bayern wieder fast normal Das Orkantief „Sabine“ ist deutlich abgeflaut. Jetzt läuft der Luftverkehr in Bayern wieder weitgehend nach Plan.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Reisender fotografiert am Münchner Flughafen eine Anzeigetafel. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Die Stürme des Orkantiefs sind abgeflaut. An den Flughäfen läuft deshalb der Betrieb wieder fast ohne Störungen. „Das hat sich im Laufe des Tages wieder normalisiert, und der weit überwiegende Teil des geplanten Verkehrs konnte stattfinden“, sagte ein Sprecher des Flughafens München am Dienstag. Auch in Nürnberg lief mit Ausnahme zweier Annullierungen alles wie gewünscht.

Am Vortag hatte es in München von 7.45 Uhr bis in den Nachmittag hinein einen Abfertigungsstopp gegeben. Auch danach hoben nur einzelne Flieger ab. Am Dienstag gab es „für den gesamten Tag 94 annullierte Flüge, von über 1000“, sagte der Sprecher. Insgesamt seien an den beiden Sturmtagen rund 1000 Flüge ausgefallen.

In Nürnberg waren die Auswirkungen nach Angaben eines Sprechers weniger gravierend. Am Dienstag wurden noch zwei Flüge abgesagt, nach 26 am Vortag. Normalerweise registriert der zweitgrößte Flughafen im Freistaat täglich im Schnitt rund 150 Flüge.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.