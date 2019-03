Fernsehen Luise Kinseher findet Lässigkeit typisch männlich Die Kabarettistin Luise Kinseher sieht Lässigkeit als eine typisch männliche Eigenschaft.

Die Schauspielerin Luise Kinseher auf der Bühne.

München.„Dieses „Das lasse ich jetzt erst gar nicht an mich ran“, das ist etwas sehr Männliches“, sagte die Kabarettistin und Ex-„Mama Bavaria“ vom Nockherberg in einem Interview mit dem „Münchner Merkur“ und der „tz“ vom Freitag. Gefühle zu zeigen, gehöre nicht zum Bild des Mannes. „Ein Bub heult nicht“ - das sei bis in die 1990er Jahre Teil der Erziehung gewesen. „Das ist anerzogen, dieses unbedingt hart sein müssen.“ Wenn sie selbst gelassen wirke, dann liege das nur daran, dass sie hart an sich gearbeitet habe. „Ich denke über Dinge nach. Nehme ich das persönlich? Warum tangiert mich das so sehr?“