Theater Luisenburg-Festspiele mit drittbestem Besucherergebnis

Mail an die Redaktion Die künstlerische Leiterin der Wunsiedler Luisenburg-Festspiele, Birgit Simmler, blickt zur Kamera des Fotografen. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Wunsiedel.Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel sind mit den drittbesten Besucherzahlen seit ihrem Bestehen zu Ende gegangen. Gut 150 000 Menschen besuchten nach Angaben der Festspielverwaltung vom Dienstag die Aufführungen in der Spielzeit 2018 - das sind etwas weniger als in den beiden stärksten Jahren 2010 und 2011. Die Festspielverwaltung sieht in dem Ergebnis eine Bestätigung für den Führungswechsel. Im vergangenen September hatte Birgit Simmler die künstlerische Leitung des Festivals übernommen, unterstützt wird sie von Verwaltungschef Harald Benz. Die beiden folgten auf Intendant Michael Lerchenberg. Zu den in der nun beendeten Spielzeit am häufigsten aufgeführten Stücken zählten „Das Dschungelbuch“, „Andreas Hofer“ und „My Fair Lady“.