Geschichte

Maas besucht KZ-Gedenkstätte Dachau: Lauter für Toleranz

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau die Bedeutung dieser Erinnerungsorte betont. Sie zeigten, dass aus dem, was in Deutschland einst geschehen ist, eine besondere Verantwortung erwächst, sagte er am Samstag.