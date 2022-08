FC Augsburg Maaßen will sich zu Spekulationen um Dahmen nicht äußern

Nach Spekulationen über einen Wechsel des Mainzer Ersatztorwarts Finn Dahmen will sich der Augsburger Trainer Enrico Maaßen nicht mehr zu Transferthemen äußern. „Ich habe in der Vergangenheit wahnsinnig viel über mögliche Neuzugänge gesagt. Es ist als Trainer auch wichtig, auf die eigene Mannschaft zu schauen“, sagte Maaßen am Donnerstag vor dem nächsten Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen. Er betonte, wie wichtig ihm ein „respektvoller Umgang“ mit der eigenen Mannschaft sei. Deshalb werde er „zu allen Transferthemen jetzt nichts mehr sagen“.

dpa