Fussball Machbare Königsklassen-Gegner für Wolfsburg und München Die beiden Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und FC Bayern München haben für das Achtelfinale der Champions League machbare Gegner zugelost bekommen - die Münchnerinnen müssen aber mit Reisestrapazen rechnen.

Merken

Mail an die Redaktion Wolfsburgs Pernille Harder (r) bejubelt ihren Treffer zum 1:0 gegen Turbine Potsdam. Foto: Peter Steffen/Archivbild

Nyon.Die Bayern treten im Hinspiel am 16./17. Oktober in Kasachstan bei Kasygurt Schymkent an. Der deutsche Double-Gewinner Wolfsburg spielte gegen den niederländischen Nachbarn FC Twente zunächst im eigenen Stadion. Die Rückspiele werden zwei Wochen später angepfiffen. Ziel aller Teams ist das Endspiel am 24. Mai 2020 in Wien.