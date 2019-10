Machen wir‘s wie Paderborn

Bayern braucht endlich eine Kastrationspflicht für Katzen. Bis zu einer halbe Million Streuner gibt es hier. Tierheime kämpfen mit einer Schwemme an Fundtieren und dabei zeigt sich ihr alarmierender Zustand: krank, unterkühlt und unterernährt. Zeit, die Ursache anzugehen. Dazu gehört, Katzenhalter in die Pflicht zu nehmen, denn auch unkastrierte Freigänger tragen zur ungebremsten Vermehrung bei. Dass und wie die Pflicht funktioniert, zeigen erfolgreiche Vorbilder: In Österreich besteht sie seit 2005. Paderborn hat sie 2008 als erste deutsche Stadt eingeführt. Nach einiger Zeit wurden die Tierheime leerer. Weitere Landkreise, Gemeinden und Städte zogen nach, nur nicht in Bayern. Gefährlich sind Katzen auch für das Gleichgewicht in der Natur: Je mehr Katzen desto mehr tote Vögel, Maulwürfe oder Eidechsen. Noch können wir das Problem auf sanfte Weise lösen. In Australien griff man zu drastischen Mitteln: Weil sie einheimische Tierarten ausgerottet haben und weitere gefährden, sollen dort bis 2020 zwei Millionen wildlebende Katzen sterben, durch Fallen, Gift oder per Abschuss. Machen wir‘s doch lieber wie Paderborn.