Energie Macron sagt Teilnahme an Münchner Sicherheitskonferenz ab Der französische Präsident Emmanuel Macron hat überraschend seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche abgesagt.

Merken

Mail an die Redaktion Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, bei einer Konferenz. Foto: Benoit Tessier/Reuters Pool/AP/Archiv

Berlin.Die Absage sei bereits am vergangenen Freitag in München eingegangen, sagte ein Sprecher der Konferenz der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Aus Kreisen des Präsidialamtes in Paris hieß es, die Entscheidung liege sogar noch länger zurück und habe nichts zu tun mit dem aktuellen Streit über die EU-Gasrichtlinie.

Ein gemeinsamer Auftritt von Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte der Höhepunkt der Sicherheitskonferenz vom 15. bis 17. Februar sein. „Wir wollen zeigen, dass die EU nicht dabei ist zu zerbröseln“, hatte Konferenz-Chef Wolfgang Ischinger Ende Januar dazu gesagt.

Die Münchner Konferenz ist das größte Expertentreffen zum Thema Sicherheitspolitik weltweit. Dieses Jahr werden etwa 100 Minister und 40 Staats- und Regierungschefs erwartet.