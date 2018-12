Jahreswechsel

„Madagascar“ und „Die Päpstin“ bei Luisenburg-Festspielen

Die Luisenburg-Festspiele Wunsiedel stellen in der kommenden Spielzeit die Themen Ausbruch und Aufbruch in den Mittelpunkt. Neben dem Musical „Madagascar“ nach dem gleichnamigen animierten Hollywood-Kinofilm und dem romantischen Drama „Shakespeare in Love“ steht auch eine Theateradaption des Romans „Die Päpstin“ auf dem Programm des Freiluft-Theaterfestivals. Birgit Simmler, die künstlerische Leiterin, setzt bewusst auf populäre Stücke: „Die Unterhaltung ist eine Verführung, damit sich die Leute mit den Inhalten beschäftigen.“