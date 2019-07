Polizei Mädchen bei Troglauer-Konzert verletzt Ein Unbekannter stieß dem Mädchen brutal in den Rücken. Es stürzte und verletzte sich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Troglauer Buam feierten auf dem Kemnather Stadtplatz das 15-jährige Bestehen ihrer Band.

Kemnath.Zum 15-jährigen Bandjubiläum wollten die Troglauer Buam ihren Fans auf dem Historischen Stadtplatz in Kemnath so richtig einheizen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es während des Konzerts am Samstag, 27. Juli, jedoch zu einem folgenschweren Ereignis. Gegen 0.10 Uhr wurde ein junges Mädchen von einem Unbekannten brutal in den Rücken gestoßen. Durch die Wucht fiel das Mädchen zu Boden. Es erlitt Verletzungen am Rücken und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Weiden gebracht.

Die Polizei bittet Bürger, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich an die Polizeiinspektion Kemnath unter Telefonnummer 09642/92 03 0 zu wenden.