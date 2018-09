Buntes

Mädchen mit aufgeschlitzten Wangen im Auto

Sehr erschrocken hat sich ein 52-Jähriger in Schwaben, als er ein Mädchen mit aufgeschnittenen Wangen und ein leblos wirkendes Mädchen sah. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann bei Adelzhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) auf der Autobahn, als er die beiden neben dem Fahrer in einem Kastenwagen sitzen sah. Daraufhin rief der besorgte 52-Jährige am Samstag die Polizei.