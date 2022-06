Feuerwehreinsatz Mädchen sperrt Mutter mit Säugling auf Balkon aus

Ein zwei Jahre altes Mädchen hat ihre Mutter auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgesperrt und so einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Frau habe einen Säugling auf dem Arm gehabt und sei am Samstag nicht mehr zurück in ihre Nürnberger Wohnung gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Da die nach Hilferufen der Mutter alarmierte Polizei auch nicht in die Wohnung gekommen sei, habe die Feuerwehr mit einer Drehleiter geholfen.

dpa