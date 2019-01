Unfälle Mädchen stürzt aus Sessellift Ein sieben Jahre altes Mädchen ist im Oberallgäu aus einem Sessellift gefallen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archiv

Bad Hindelang.Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, ging der Sturz am Oberjoch in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) am Montag allerdings glimpflich aus. Das Kind landete im Tiefschnee, wurde nur leicht verletzt und konnte nach kurzem Aufenthalt das Krankenhaus wieder verlassen.

Beamte der Alpinen Einsatzgruppe ermitteln nach dem Zwischenfall gegen zwei Angestellte des Liftbetreibers und eine Skilehrerin. Das Mädchen hatte an einem organisierten Skikurs teilgenommen, wurde nach Polizeiangaben beim Einsteigen in den Lift aber nicht beaufsichtigt.

Die Siebenjährige wurde mitgeschoben, obwohl der Sessel noch nicht mit einem Bügel gesichert war. Ein 44 Jahre alter Urlauber, der auf das Kind in Not aufmerksam wurde, hielt es fest und bewahrte das Mädchen vor einem unkontrollierten Absturz. Ihm sei es zu verdanken, dass die Kleine von schwereren Verletzungen verschont blieb.