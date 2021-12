Anzeige

Unfälle Mädchen von Auto überrollt: Ein weiteres Kind wurde erfasst Ein Mädchen ist in Garmisch-Partenkirchen von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden - ein weiteres Mädchen wurde ebenfalls von dem Wagen erfasst, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte.

Merken

Mail an die Redaktion Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Garmisch-Partenkirchen.Beide Kinder erlitten schwere Verletzungen.

Die Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren überquerten am Freitagabend eine Straße in einer Kurve. Die heranfahrende Autofahrerin fuhr nach einer Bahnunterführung in der Kurve bergauf. Sie konnte laut Angaben des Polizeisprechers nicht mehr rechtzeitig bremsen, als sie die Kinder erblickte. Auch die Mädchen hätten laut den Beamten das Auto in der Kurve nicht rechtzeitig sehen können.

Das überrollte Kind zog sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst unter dem Auto hervor. Die Mädchen wurden in eine Klinik transportiert. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:211204-99-253938/2