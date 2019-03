Unfälle Mädchen wird von Straßenbahn erfasst und leicht verletzt Weil sie Kopfhörer auf den Ohren hatte und auf ihr Handy schaute, ist eine Zwölfjährige in Nürnberg von einer Straßenbahn erfasst worden.

Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Nürnberg.Das Mädchen sei aber nur leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach wollte das Kind am Dienstagmorgen an einem Fußgängerübergang die Schienen überqueren, als sich eine Straßenbahn näherte. Der Fahrer habe versucht, mit dauerhaftem Klingeln auf die Bahn aufmerksam zu machen, doch das Mädchen habe dies nicht bemerkt, hieß es. Trotz einer Notbremsung wurde es von der Bahn erfasst und zu Boden geschleudert.