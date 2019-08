Kriminalität Männer besprühen sich mit Pfefferspray - sechs Verletzte Im Streit haben zwei Männer in Coburg mit Pfefferspray um sich gesprüht - und damit sich und vier weitere Menschen verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/Archivbild

Coburg.Nach Angaben der Polizei vom Montag schlug ein 17-Jähriger am Samstagabend zunächst einen Gleichaltrigen. Um eine junge Frau zu schützen, zog ein 33-Jähriger daraufhin ein Pfefferspray aus seiner Hosentasche. Doch bevor er damit sprühen konnte, riss ihm der 17-Jährige die Dose aus der Hand und sprühte ihn an. Der 33-Jährige wiederum konnte sich das Spray wieder zurückholen und sprühte den 17-Jährigen damit an. Die sechs Verletzten kamen ins Krankenhaus.