Verkehr

Männer flüchten vor Polizeikontrolle: eine Festnahme

Erster Erfolg für die Polizei bei einer Fahndung in Oberfranken: Einer von drei wegen einer Kontrolle nach einem Verkehrsdelikt geflüchteten jungen Männern ist gefasst worden. Der Ende 20 Jahre alte Mann wurde am Donnerstagabend auf der Autobahn 72 kurz vor der Anschlussstelle Töpen aufgegriffen und festgenommen, wie ein Mitarbeiter der Verkehrspolizei Hof in der Nacht auf Freitag mitteilte. Die beiden anderen Männer waren zunächst weiter auf der Flucht.