Kriminalität Männer mit gefälschten Diplomatenpässen erwischt Mit vermeintlichen türkischen Diplomatenpässen wollten zwei Männer vom Allgäu Airport nach London fliegen - Polizisten haben die Papiere aber als Fälschung entlarvt.

Memmingerberg.Die nachgeahmten Pässe hätten eine außergewöhnlich hohe Qualität gehabt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Richter schickte die 37 und 40 Jahre alten Türken am Samstag in Untersuchungshaft. Sie stellten anschließend Antrag auf Asyl in Deutschland. Der Flughafen liegt in Memmingerberg im Unterallgäu.