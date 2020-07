Anzeige

Kriminalität Männer prügeln sich nach Streit in Internet-Chat Einen Streit in einem Internet-Chat haben zwei junge Männer in Schwaben ins wirkliche Leben verlagert und sich auf offener Straße geprügelt.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Lauingen.Der 16- und der 18-Jährige hätten sich mit mehreren Bekannten vor der Stadthalle Lauingen (Landkreis Dillingen) getroffen, um ihren Streit zu „klären“, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Rangelei am Sonntag habe der Ältere eine Halskette aus Metall um seine Faust gewickelt und so versucht, den anderen zu schlagen. Dieser sei ausgewichen, habe dann selbst zugeschlagen und den 18-Jährigen leicht verletzt. Ein unbeteiligter Zuschauer rief schließlich die Polizei. Gegen beide Männer wird nun ermittelt.