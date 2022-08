Diebstahl Männer sollen Videospiele für 10.000 Euro gestohlen haben

Zwei junge Männer sollen in Nürnberg Computerspiele im Wert von mehr als 10.000 Euro gestohlen und zum Teil weiterverkauft haben. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten unbekannte Täter zuerst im April zahlreiche Videospiele in einer Drogerie entwendet. Später wurde in dem Geschäft ein 19-Jähriger von einem Ladendetektiv erwischt, als er den Angaben zufolge stehlen wollte. Dadurch kam heraus, dass der junge Mann wohl zusammen mit seinem 21 Jahre alten Mitbewohner auch für mutmaßliche vorangegangene Taten verantwortlich gewesen sein soll.

dpa